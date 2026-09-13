Группа «Моральный кодекс» представила обновленную песню «Координаты любви»

11 сентября 2026 года состоялась премьера сингла «Координаты любви» группы «Моральный кодекс», релиз которого осуществил лейбл «Мазай коммуникейшенс».
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