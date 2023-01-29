Чемпионат Европы-2023. Губанова, Хендрикс, Сяо Хим Фа, Риццо, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии выступят с показательными номерами

29 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо пройдут показательные выступления. Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023 Эспоо, Финляндия Показательные выступления Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
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