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Чемпионат Европы-2023. Губанова, Хендрикс, Сяо Хим Фа, Риццо, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии выступят с показательными номерами

29 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо пройдут показательные выступления. Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023 Эспоо, Финляндия Показательные выступления Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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