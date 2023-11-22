Замглавы Минобороны проверил подразделения ВС России на Запорожском направлении

Заместитель главы Министерства обороны России — начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин провёл проверку подразделений, задействованных на Запорожском направлении в зоне СВО.
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