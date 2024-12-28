Эксперт рассказал, как мошенники обманывают под Новый год

С приближением праздников мошенники активизируются, рассчитывая на то, что люди уже расслабились, настроились на сюрпризы и потеряли бдительность, рассказал «Звезде» эксперт по кибербезопастности, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.