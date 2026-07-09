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The Eurasia Daily news agency

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The queue for slaughter: France will be the first to go to war with Russia

The queue for slaughter: France will be the first to go to war with Russia

In the event of a military crisis in the coming year, French soldiers will be among the first to be sent to the conflict zone under the leadership of the Supreme Commander of the NATO Joint Armed Forces in Europe, writes Le Figaro.

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