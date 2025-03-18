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Южная Корея решила отправлять на штурм подземных бункеров Ким Чен Ына робособак

Южная Корея решила отправлять на штурм подземных бункеров Ким Чен Ына робособак

Южнокорейские войска начали проводить совместные с США учения по захвату подземных сооружений КНДР. Для штурма будут использоваться беспилотники и четвероногие роботы-собаки, сообщила газета Korea JoongAng Daily.

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