Южная Корея решила отправлять на штурм подземных бункеров Ким Чен Ына робособак

Южнокорейские войска начали проводить совместные с США учения по захвату подземных сооружений КНДР. Для штурма будут использоваться беспилотники и четвероногие роботы-собаки, сообщила газета Korea JoongAng Daily.
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