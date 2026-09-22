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Орловские новости

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Сергей Лежнев и Светлана Жирова вспылили в суде

Сергей Лежнев и Светлана Жирова вспылили в суде

Гособвинитель выступил против приобщения к делу акта Контрольно-счётной палаты Орловской области по закупкам медоборудования.

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