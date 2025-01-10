В чём вина Змееносца и почему Овен может оказаться Рыбой, а Лев — Раком Ирэн Орлонская Только небольшая часть россиян считает гороскопы и влияние астрологии на личную судьбу, однако каждый человек точно знает, под каким знаком зодиака он рожден.