В чём вина Змееносца и почему Овен может оказаться Рыбой, а Лев — Раком Ирэн Орлонская Только небольшая часть россиян считает гороскопы и влияние астрологии на личную судьбу, однако каждый человек точно знает, под каким знаком зодиака он рожден.
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