Россия отработала массированный ядерный удар

МОСКВА, 29 октября, ФедералПресс. Россия продемонстрировала свою подготовку к нанесению ответного ядерного удара в ходе масштабных учений, о которых доложил министр обороны Андрей Белоусов президенту Владимиру Путину.
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