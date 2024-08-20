Анатолий Аксаков: "В России появится государственная криптовалютная биржа"

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что запуск государственной криптовалютной биржи в России может состояться в ближайшее время, возможно, даже до конца текущего года.
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