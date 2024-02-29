В Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи подготовлено свыше 50 праздничных мероприятий В программу вошли масштабные городские и локальные мероприятия в образовательных организациях, домах культуры.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи подготовлено свыше 50 праздничных мероприятий В программу вошли масштабные городские и локальные мероприятия в образовательных организациях, домах культуры.