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Батраков о 10-летней разнице в возрасте с Подшибякиной: «Если бы я придавал этому значение, нового статуса у меня бы сейчас было»

Алексей Батраков заявил, что не придает значения разнице в возрасте между супругами. 21-летний полузащитник « Локомотива » женат на 31-летней экс-футболистке женской сборной России Ирине Подшибякиной.

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