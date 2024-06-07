Фестиваль BRICS Skate Cup стартовал в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород стал центром притяжения лучших скейтбордистов из стран БРИКС. Там стартовал спортивный фестиваль, где райдеры демонстрируют головокружительные полеты, опасные трюки и все это на берегу реки.
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