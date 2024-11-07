Президент Германии уволил трёх министров. Что происходит в немецких коридорах власти?

Сегодня президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер освободил от должности главу министерства финансов Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования и научных исследований Беттину Штарк-Ватцингер.
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