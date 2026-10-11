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Газета.ру

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Врач Новикова: потеря жевательного зуба может привести к шуму в ушах

Врач Новикова: потеря жевательного зуба может привести к шуму в ушах

Потеря жевательных зубов сама по себе не считается доказанной причиной тиннитуса. Однако в некоторых случаях она может изменить прикус, распределение нагрузки на жевательные мышцы и работу височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

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