Врач Новикова: потеря жевательного зуба может привести к шуму в ушах

Потеря жевательных зубов сама по себе не считается доказанной причиной тиннитуса. Однако в некоторых случаях она может изменить прикус, распределение нагрузки на жевательные мышцы и работу височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).
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