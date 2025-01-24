Дюжина машин столкнулась на российской трассе

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись 12 машин. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash. По сведениям издания, предварительно, водитель большегруза пошел на обгон во время пурги, и фуру развернуло — в нее врезались несколько легковушек.
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