Дюжина машин столкнулась на российской трассе

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись 12 машин. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash. По сведениям издания, предварительно, водитель большегруза пошел на обгон во время пурги, и фуру развернуло — в нее врезались несколько легковушек.