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Свежие комментарии
AS
Alexander Solovjov
Это надо сделать вчера. Обнаглели до полного беспредела! Сажать их надо, за подрыв Политики государства.
Генпрокуратура пр...
ББ
Болтун Безродный
Врет и не краснеет. Поразительный пример лицемерия.
Байден: Украина -...
петр кузнецов
это точно , только жертва аборта
Байден: Украина -...
Сергей Кузнецов
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