Ставку по арктической ипотеке не будут повышать

Путин поручил сохранить ставку 2% по арктической ипотеке до 2030 года, сообщает «Российская газета».Процентная ставка в размере 2% по программе «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» будет сохраняться до конца 2030 года.
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