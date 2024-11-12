Ставку по арктической ипотеке не будут повышать

Путин поручил сохранить ставку 2% по арктической ипотеке до 2030 года, сообщает «Российская газета».Процентная ставка в размере 2% по программе «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» будет сохраняться до конца 2030 года.