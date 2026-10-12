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«Льюис, ты что творишь?!» Хэмилтон пошёл против Ferrari в Сингапуре и... обжёгся

«Льюис, ты что творишь?!» Хэмилтон пошёл против Ferrari в Сингапуре и... обжёгся

FerrariКажется, семикратный чемпион мира Формулы 1 окончательно перестал доверять своей команде. Но прав ли он? Как говорится, взгляд — на табло.

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