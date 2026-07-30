Пакистан: По меньшей мере восемь человек погибли и еще несколько получили ранения в районе Харбанспура в Лахоре, провинция Пенджаб, поздно вечером по местному времени 29 июля в результате обрушения крыши; экстренная операция продолжалась.
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