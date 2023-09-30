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В газете Politico оценили фиаско Шарля Мишеля с Нагорным Карабахом

В газете Politico оценили фиаско Шарля Мишеля с Нагорным Карабахом

Вынужденное переселение населения Нагорного Карабаха после вторжения Азербайджана является провалом деятельности председателя Европейского совета Шарля Мишеля, заявил журналист Джамиль Андерлини в статье, опубликованной 30 сентября изданием Politico.

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