В газете Politico оценили фиаско Шарля Мишеля с Нагорным Карабахом

Вынужденное переселение населения Нагорного Карабаха после вторжения Азербайджана является провалом деятельности председателя Европейского совета Шарля Мишеля, заявил журналист Джамиль Андерлини в статье, опубликованной 30 сентября изданием Politico.
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