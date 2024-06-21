Ученые нашли необычное захоронение в Африке созданое не людьми

Внутри захоронения нашли останки доисторического человека, принадлежащего к виду Homo naledi.В ходе археологических раскопок в Южной Африке была обнаружена одна из самых древних могил в мире, которая, как предполагается, была создана не представителями вида Homo sapiens.
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