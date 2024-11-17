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Археологи обнаружили следы психотропных веществ сосуде Древнего Египта

Археологи обнаружили следы психотропных веществ сосуде Древнего Египта

Ученые изучили содержимое одного из древнеегипетских сосудов.Международная команда археологов из США и Италии сделала значительное открытие: впервые найдено материальное подтверждение использования галлюциногенов в религиозных ритуалах Древнего Египта.

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