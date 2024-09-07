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Владимирские новости

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В Суздальском районе пострадавшего в ДТП водителя вытащили из покореженного авто

В Суздальском районе пострадавшего в ДТП водителя вытащили из покореженного авто

Во Владимирской области пострадавшего в ДТП водителя вытащили из покореженного автомобиля. В ликвидации последствий аварии принимали участие 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека, 1 единица техники.

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