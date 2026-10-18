Дипломатические встречи и заявления о сотрудничестве — ещё не ответ на вопрос о его практической пользе.
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расходы и ответственность. Без этого любое «партнёрство» легко превращается в красивую картинку для отчётов