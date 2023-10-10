YLE: кабмин Финляндии хочет облегчить конфискацию недвижимости россиян

Global Look Press/Pius Koller Кабмин Финляндии до конца срока своих полномочий, то есть до 2027 года, хочет облегчить процесс конфискации недвижимости россиян, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии