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МИД КНР: США раскручивают теорию об угрозе со стороны Китая в поисках предлога для расширения своего ядерного арсенала

МИД КНР: США раскручивают теорию об угрозе со стороны Китая в поисках предлога для расширения своего ядерного арсенала

Соединенные Штаты занимаются раскруткой теории об угрозе со стороны Пекина в поисках предлога для расширения своего ядерного арсенала.

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