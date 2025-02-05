Штурм Часов Яра: Армия России подвигается в центре и по флангам (КАРТА)

Армия России подвигается в центре и по флангам в ходе продолжающегося штурма Часов Яра. Российские войска продолжают штурмовые действия в городе и на флагах, расширяя зону контроля в центре города и продолжая фланговый охват сил ВСУ, подвигаясь на южных подступах к Часов Яру.