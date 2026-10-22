Система Diagnostic Orchestrator показала точность до 83% на опубликованных медицинских случаях, но ещё не прошла проверку в реальных клинических условиях Microsoft представила результаты испытаний ИИ-системы Diagnostic Orchestrator, которая, по данным компании, способна диагностировать заболевания значительно точнее врачей на основе медицинских историй и данных пациентов.