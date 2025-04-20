Беспредел самокатчиков закончится: куда можно пожаловаться, и какой штраф выпишут за нарушение Ольга БезродняяС увеличением популярности электросамокатов возникла необходимость в четком механизме, когда нарушителей нужно наказать.
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