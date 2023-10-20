Нетаньяху: Израиль нанесет мощный удар по своим врагам

Израиль намерен приложить все силы для победы над противником, заявил глава кабмина страны Биньямин Нетаньяху в ходе посещения линии фронта у границы Газы, где он встретился с бойцами подразделения Голан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии