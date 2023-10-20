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Нетаньяху: Израиль нанесет мощный удар по своим врагам

Нетаньяху: Израиль нанесет мощный удар по своим врагам

Израиль намерен приложить все силы для победы над противником, заявил глава кабмина страны Биньямин Нетаньяху в ходе посещения линии фронта у границы Газы, где он встретился с бойцами подразделения Голан.

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