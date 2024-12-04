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Путин и Эрдоган обсудили последние события в Сирии. Стали известны детали разговора

Путин и Эрдоган обсудили последние события в Сирии. Стали известны детали разговора

Фото: Kremlin Pool/Globallookpress Президенты России и Турции обсудили последние события в Сирии по телефону.

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