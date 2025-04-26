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Аршавин дал прогноз на дерби «Спартак» — ЦСКА: «Больше одного не пропустит»

Аршавин дал прогноз на дерби «Спартак» — ЦСКА: «Больше одного не пропустит»

Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Андрей Аршавин поделился прогнозом на матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

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