Несколько тысяч солдат у границы: ВСУ готовят новое наступление

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. Из российских СМИ стало известно, что вооруженные силы Украины планируют провести крупномасштабную операцию в Брянской области с целью сорвать переговоры между Россией и США.
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