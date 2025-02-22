Эксперт Суслов: Трамп хочет вынудить Зеленского уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп хочет вынудить Владимира Зеленского уйти в отставку, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
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