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Плата за воду по новым правилам: как сэкономить до 60% на коммунальных платежах

Плата за воду по новым правилам: как сэкономить до 60% на коммунальных платежах

Своевременная поверка и установка счетчиков воды из простой рекомендации окончательно превратились в единственный способ сберечь семейный бюджет.

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