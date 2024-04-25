Сергей Юран заверил болельщиков, что сохранит ФК «Пари НН» в премьер-лиге

ФК «Пари НН» намерен остаться в десятке лучших Во вторник генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов и главный тренер Сергей Юран встретились с болельщиками и футбольными экспертами на борской базе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии