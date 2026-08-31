Марчел предложил увеличить штрафы за задержку зарплат до миллиарда

В июле Следственный комитет России зарегистрировал тысячу дел по задержкам зарплат, общий долг работникам составил 11 млрд рублей.
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