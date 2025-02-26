Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 895 подписчиков

"Не плачет и не ноет": Певица Зарубина удивила своими тратами – говорит, берёт только "самое необходимое"

"Не плачет и не ноет": Певица Зарубина удивила своими тратами – говорит, берёт только "самое необходимое"

Певица Ольга Зарубина (её хит "На теплоходе музыка играет" знают, наверное, все от мала до велика) удивила пользователей Сети своими тратами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх