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Прибалтика не приходит в себя после выхода из энергокольца с Россией

Прибалтика не приходит в себя после выхода из энергокольца с Россией

Выход Прибалтики из БРЭЛЛ и синхронизация с энергосистемой ЕС не прошел для нее бесследно. Фото: Litgrid/x.

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