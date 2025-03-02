В Мариинском театре показали премьеру оперы для детей «Айога»

Она создана по мотивам нанайского и русского фольклора В Мариинском театре прошла премьера детской оперы Рустама Сагдиева «Айога» по мотивам нанайского и русского фольклора, рассказали в пресс-службе театра.
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