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Самолет «ЮВТ Аэро» выкатился за пределы взлетной полосы в Кольцово по вине экипажа

Самолет «ЮВТ Аэро» выкатился за пределы взлетной полосы в Кольцово по вине экипажа

Комиссия Росавиации завершила расследование серьезного авиаинцидента с самолетом Bombardier CRJ200 (RA-67156), выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово 29 июня при выполнении рейса UVT453 Казань-Тобольск-Екатеринбург.

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