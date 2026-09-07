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«Копия мамы»: как выглядит подросшая дочь Евгении Дмитриевой, рождённая в браке с её бывшим студентом

«Копия мамы»: как выглядит подросшая дочь Евгении Дмитриевой, рождённая в браке с её бывшим студентом

Евгения Дмитриева никогда не стремилась превращать семейную жизнь в публичное шоу, но редкие кадры с её подросшей дочерью Марусей неизменно привлекают внимание.

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