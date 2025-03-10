Собянин: в Москве установят 240 новых указателей к Дню Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году к Дню Победы в столице установят 240 новых городских указателей, которые будут показывать путь к 30 объектам и содержать QR-коды, ведущие на ресурсы с информацией о них.
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