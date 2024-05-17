Украина не готова к обороне Харькова? Репортёр CNN не нашел укреплений ВСУ

Корреспондент Ник Пэйтон Уолш в эфире американского телеканала CNN сообщил, что продвижение войск России на северо-востоке Украины является переломным моментом в ходе специальной военной операции на Украине, которой может не помочь военная поддержка Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии