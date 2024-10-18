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Два человека погибли при крушении грузового судна на Сахалине, четверых ищут

Два человека погибли при крушении грузового судна на Сахалине, четверых ищут

Из-за крушения грузового судна на Сахалине как минимум два человека погибли. «Григорий Ловцов» опрокинулся прямо в порту Корсаков на Сахалине, сообщили в пресс-службе Восточного следственного управления на транспорте СКР.

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