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8 апреля - День российской анимации

8 апреля - День российской анимации

Сегодня отмечается добрый праздник, получивший официальный статус в прошлом году. Но само событие, в честь которого он установлен, произошло 111 лет назад – 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского анимационного фильма.

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