🇺🇦🪦Так сейчас выглядят кладбища с сотнями захоронений уничтоженных ВСУшников в различных населенных пунктах т.
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🇺🇦🪦Так сейчас выглядят кладбища с сотнями захоронений уничтоженных ВСУшников в различных населенных пунктах т.
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