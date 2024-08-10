Названы школы Омска, где в этом году больше всего первоклассников. На первом месте - школа № 96 на 21-й Амурской.
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Названы школы Омска, где в этом году больше всего первоклассников. На первом месте - школа № 96 на 21-й Амурской.