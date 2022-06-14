Президент Білорусі Олександр Лукашенко (архівне фото) Маневри Лукашенка: між Путіним та українською ковадлою Експерти вважають, що Лукашенко піддасть себе додатковим ризикам, якщо піддасться на тиск з боку Путіна і безпосередньо вплутається у війну в Україні Багато хто з західних політиків, білоруської та російської опозиції та громадянських активістів називають режим Олександра Лукашенка «співагресором», активним учасником […] Сообщение Маневри Лукашенка: між Путіним та українською ковадлом появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.